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Факты / Украина

Мы здесь все останемся: россияне боятся контрнаступления ВСУ до 24 августа

Валентина Летяк, редактор ленты
російські військові призов
Фото: Depositphotos

Российские оккупанты боятся контрнаступления ВСУ еще до Дня Независимости, 24 августа. Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало перехват телефонного разговора оккупанта с родственниками.

Солдат рассказывает матери, что информацию о планах украинских военных предоставила разведка РФ.

Он также жалуется на своего комбрига, заставляющего их оставаться на позициях уже третий срок.

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– До 24 августа должны на нас пойти огромными силами. День Независимости же будет.  Показательную казнь хотят устроить…Мы здесь все останемся, – говорит оккупант матери, а та успокаивает сына тем, что якобы быть такого не может, что руководство такого не допустит.

В то же время, эксперты считают, что Россия на украинские государственные праздники 23 и 24 августа готовит провокации в виде групповых ракетных ударов по всей Украине.

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