Бояться спати: налякані окупанти чекають ударів по Донецьку та Луганську 24 серпня

Серпень, 22 в 12:34

У Донецьку та Луганську російські окупанти бояться лягати спати, оскільки ходять чутки, що 23 та 24 серпня ЗСУ битимуть по Донецьку та Луганську. Головне управління розвідки Міноборони перехопило розмову російського військового з родичкою.

– Чим більше дізнаємося, чим більше чуємо, що нам п***а буде. У нас тут є люди, які збирають та возять гуманітарку до вас. Така інформація вийшла, що в нас тут нещодавно по Гулєвому били та Свердликовому. Хлопців перестріляли, чи то на Курськ, чи то на Москву відправили поранених. А це сказали, що 23 чи 24 серпня на нас готуються, – розповідає жінка.

За її словами, у Донецьку та Луганську є великі нафтобази, і якщо по них поцілять, “то це буде п***а всій Україні і всій Росії”.

– Тобто, до чого готуватися – незрозуміло, люди вже бояться спати лягати або зайвий раз на вулицю вийти, – додала вона.

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Фото: Типовий Донецьк