Август, 23 в 23:26

Северноатлантический альянс (НАТО) может ввести ограниченный контингент на территорию украинских атомных электростанций в случае, если на них будет существовать угроза аварии.

С таким мнением выступил военный эксперт Олег Жданов на своем Youtube-канале.

Его спросили, могут ли украинские партнеры, в первую очередь Великобритания и Польша, после конца обучения украинских военных отправить своих солдат с уже натренированными ВСУ назад в Украину. При этом западные техника и военные будут замаскированы под украинских военнослужащих, таким образом реализовав “зеленых человечков”, но наоборот.

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— Нет, такое невозможно. Никто не будет рисковать. Даже ядерный шантаж со стороны Путина и РФ не имеет такого воздействия, — сказал он.

Военный эксперт напомнил, что в НАТО ранее предупредили Россию, что в случае аварии на АЭС попадание радиации на граждан стран-членов НАТО будет рассматриваться как попытка убийства этих граждан.

— Тогда да, тогда НАТО вступает в войну. Но это как сдерживающий фактор. Никто не будет сюда входить, — объяснил Жданов.

При этом он отметил, что остается вариант, когда страны-партнеры Украины или сам Альянс могут выступить в роли стороны, которая преследует интересы поддержания мира, так как ООН на сегодняшний день не может ничего сделать, в том числе провести миротворческую операцию.

— Поэтому может быть принято такое решение, что, допустим, НАТО введет ограниченый контингент для охраны наших атомных станций. То есть на наших АЭС будут выставлены войска Альянса, небо над ними (АЭС, — Ред.) будет объявлено закрытой зоной для полетов. Таким образом Европа, в первую очередь, и весь цивилизованный мир, может оградить себя от возможностей продолжения ядерного шантажа со стороны РФ, — сказал Олег Жданов.

Он подчеркнул, что это все же остается вариантом, по поводу которого непонятно, насколько он может быть реализован, особенно над Запорожской АЭС.

При этом Жданов добавил, что никто за Украину воевать не будет.