Серпень, 23 в 23:26

Північноатлантичний альянс (НАТО) може запровадити обмежений контингент на територію українських атомних електростанцій у разі, якщо на них існуватиме загроза аварії.

З такою думкою виступив військовий експерт Олег Жданов на своєму Youtube-каналі.

Його запитали, чи можуть українські партнери, насамперед Велика Британія та Польща, після кінця навчання українських військових відправити своїх солдатів із уже натренованими ЗСУ назад до України. При цьому західні техніка та військові будуть замасковані під українських військовослужбовців, таким чином реалізувавши “зелених чоловічків”, але навпаки.

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– Ні, таке неможливо. Ніхто не ризикуватиме. Навіть ядерний шантаж з боку Путіна та РФ не має такого впливу, – сказав він.

Військовий експерт нагадав, що в НАТО раніше попередили Росію, що у разі аварії на АЕС потрапляння радіації на громадян країн-членів НАТО буде розглядатися як спроба вбивства цих громадян.

– Тоді так, тоді НАТО вступає у війну. Але це як стримуючий фактор. Ніхто сюди не входитиме, – пояснив Жданов.

При цьому він зазначив, що залишається варіант, коли країни-партнери України чи сам Альянс можуть виступити в ролі сторони, яка переслідує інтереси підтримки миру, оскільки ООН на сьогодні не може нічого вдіяти, зокрема провести миротворчу операцію.

– Тому може бути ухвалено таке рішення, що, припустимо, НАТО запровадить обмежений контингент для охорони наших атомних станцій. Тобто на наших АЕС будуть виставлені війська Альянсу, небо над ними (АЕС, – Ред.) буде оголошено закритою зоною для польотів. Таким чином, Європа, в першу чергу, і весь цивілізований світ, може захистити себе від можливостей продовження ядерного шантажу з боку РФ, – сказав Олег Жданов.

Він підкреслив, що це все ж таки залишається варіантом, з приводу якого незрозуміло, наскільки він може бути реалізований, особливо над Запорізькою АЕС.

При цьому Жданов додав, що ніхто за Україну не воюватиме.