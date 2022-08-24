NASAMS, Puma и VAMPIRE: Пентагон назвал содержимое нового пакета помощи Украине на $3 млрд
В Министерстве обороны Соединенных Штатов раскрыли подробности содержания нового рекордного пакета военной помощи почти на $3 млрд, который был объявлен в День Независимости Украины 24 августа.
Об этом сообщили на сайте Пентагона.
— Этот пакет мер объявляется в День Независимости Украины, подчеркивает обязательство США поддерживать Украину в долгосрочной перспективе — это многолетние инвестиции для укрепления Вооруженных Сил Украины, которые продолжают защищать свой суверенитет перед лицом российской агрессии, — говорится в сообщении.
В Пентагоне напомнили, что с января 2021 США выделили Украине более $13,5 млрд в виде помощи в сфере безопасности. При этом с 2014 года Соединенные Штаты предоставили Украине более $15,5 млрд в виде оборонной помощи.
В американском оборонном ведомстве сообщили, что в пакет войдет:
- шесть зенитно-ракетных систем NASAMS с боеприпасами,
- дополнительные артиллерийские боеприпасы,
- до 24 противоартиллерийских радиолокационных станций,
- американские беспилотники Puma и оборудование для систем UAS Scan Eagle,
- беспилотные авиационные системы VAMPIRE,
- ракетные системы с лазерной наводкой,
- оплата обслуживания и обучения.
— Наряду с нашими союзниками и партнерами наши объединенные усилия помогут Украине продолжать добиваться успеха сегодня и наращивать мощь своих сил, чтобы обеспечить свободу и независимость украинского народа на долгие годы вперед, — сообщили в Пентагоне.
Напомним, в День Независимости Украины президент США Джо Байден объявил о крупнейшем транше помощи для Украины на $2,98 млрд.