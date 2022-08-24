Август, 24 в 0:23

В Запорожье раздались взрывы.

Перед этим в городе была объявлена воздушная тревога.

Обновлено 00:50. Мэр Запорожья Анатолий Куртев также подтвердил взрывы в двух районах города. Он не предоставил новой информации, но призвал сохранять спокойствие и не пренебрегать уведомлениями об опасности.

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Обновлено 00:43. Глава Запорожской ОВА Александр Старух подтвердил взрывы в городе. По его словам, были удивлены объекты инфраструктуры в двух районах города.

– Враг снова попал в областной центр. Ракеты оккупантов попали в объекты инфраструктуры в Шевченковском и Коммунарском районах, — написал он.

Он отметил, что информация о пострадавших уточняется.

Александр Старух также призвал соблюдать правила воздушной тревоги и неразглашение информации.

Обновлено 00:23. Мэр Запорожья Анатолий Куртев призвал горожан идти к ближайшему укрытию и находиться там.

В то же время о взрывах он не сообщал.

Пока неизвестно, где именно прогремели взрывы.

В Telegram-каналах пишут, что раздалось по меньшей мере четыре взрыва. Однако подтверждения на данный момент отсутствуют.