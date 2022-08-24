Окупанти вдарили по об’єктах інфраструктури у двох районах Запоріжжя
У Запоріжжі пролунали вибухи.
Перед цим у місті була оголошена повітряна тривога.
Оновлено 00:43. Голова Запорізької ОВА Олександр Старух підтвердив вибухи у місті. За його словами, були вражені об’єкти інфраструктури у двох районах міста.
– Ворог знову поцілив в обласний центр. Ракети окупантів влучили в об’єкти інфраструктури у Шевченківському та Комунарському районах, – написав він.
Він зазначив, що інформація щодо постраждалих уточнюється.
Олександр Старух також закликав дотримуватись правил повітряної тривоги та нерозголошення інформації.
Оновлено 00:23. Мер Запоріжжя Анатолій Куртєв закликав містян йти до найближчого укриття та перебувати там.
Водночас про вибухи він не повідомляв.
Наразі невідомо, де саме пролунали вибухи.
У Telegram-каналах пишуть, що пролунало щонайменше чотири вибухи. Втім підтверджень наразі немає.