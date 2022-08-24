Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Окупанти вдарили по об’єктах інфраструктури у двох районах Запоріжжя

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Підтверджено
Окупанти вдарили по об’єктах інфраструктури у двох районах Запоріжжя
Фото: Depositphotos

У Запоріжжі пролунали вибухи.

Перед цим у місті була оголошена повітряна тривога.

Оновлено 00:43. Голова Запорізької ОВА Олександр Старух підтвердив вибухи у місті. За його словами, були вражені об’єкти інфраструктури у двох районах міста.

Зараз дивляться

– Ворог знову поцілив в обласний центр. Ракети окупантів влучили в об’єкти інфраструктури у Шевченківському та Комунарському районах, – написав він.

Він зазначив, що інформація щодо постраждалих уточнюється.

Олександр Старух також закликав дотримуватись правил повітряної тривоги та нерозголошення інформації.

Оновлено 00:23. Мер Запоріжжя Анатолій Куртєв закликав містян йти до найближчого укриття та перебувати там.

Водночас про вибухи він не повідомляв.

Наразі невідомо, де саме пролунали вибухи.

У Telegram-каналах пишуть, що пролунало щонайменше чотири вибухи. Втім підтверджень наразі немає.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка