Август, 24 в 9:42

С начала полномасштабной войны Вооруженные силы Украины ликвидировали около 45 700 российских оккупантов.

По информации Генштаба ВСУ, украинские военные за минувшие сутки уничтожили еще 150 захватчиков, три вражеских танка, пять боевых бронированных машин, три артиллерийских системы, сбили еще один вертолет и два беспилотника оперативно-тактического уровня.

Общие боевые потери РФ в войне против Украины:

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танки – 1 924 (+3);

боевые бронированные машины – 4 243 (+5);

артиллерийские системы – 1036 (+3);

РСЗО – 266;

средства ПВО – 147 (+1);

самолеты – 234;

вертолеты – 199 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 819 (+2);

крылатые ракеты – 196;

корабли/катера – 15;

автомобильная техника и автоцистерны – 3 160 (+10);

специальная техника – 99 (+0).

Наибольшие потери российская оккупационная армия понесла на Донецком направлении.

Детальнее о ситуации на фронте можно узнать из карты боевых действий в Украине.