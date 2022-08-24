Серпень, 24 в 9:42

Від початку повномасштабної війни Збройні сили України ліквідували вже близько 45 700 російських окупантів.

За інформаціїєю Генштабу ЗСУ, українські військові за минулу добу знищили ще 150 загарбників, три ворожі танки, п’ять бойових броньованих машин, три артилерійські системи, збили ще один гелікоптер і два безпілотники оперативно-тактичного рівня.

Загальні бойові втрати РФ у війні проти України:

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танки ‒ 1 924 (+3);

бойові броньовані машини ‒ 4 243 (+5);

артилерійські системи – 1 036 (+3);

РСЗВ – 266;

засоби ППО – 147 (+1);

літаки – 234;

гелікоптери – 199 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 819 (+2);

крилаті ракети – 196;

кораблі /катери – 15;

автомобільна техніка та автоцистерни – 3 160 (+10);

спеціальна техніка – 99 (+0).

Найбільших втрат російська окупаційна армія зазнала на Донецькому напрямку.

Детальніше про ситуацію на фронті можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.