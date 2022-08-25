Август, 25 в 14:53

Более 300 млн грн, принадлежавших сыну беглого президента Виктора Януковича Александру, отдали на потребности Вооруженных сил Украины.

Как объяснили в Офисе генпрокурора, речь идет об арестованных средствах Всеукраинского банка развития. Владельцем 100% акций банка с 2011 года был старший сын Януковича.

Следствие выяснило, что работники банка пытались скрыть происхождение наличных денег этого финучреждения. С помощью финансовых операций они легализовывали доходы, полученные преступным путем.

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В ходе досудебного расследования прокуроры наложили арест на деньги должностных лиц Всеукраинского банка развития и непосредственно на средства Александра Януковича.

Еще с начала вооруженной агрессии РФ Офис генпрокурора инициировал принудительное изъятие имущества, арестованного в уголовном производстве по подозрению сына бывшего президента.

Сейчас суд постановил отправить указанные средства Главному управлению разведки Министерства обороны Украины. После этого 304 млн грн были зачислены на специальный счет для обеспечения обороноспособности Украины.