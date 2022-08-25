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Факти / Україна

Конфісковані у сина Януковича понад 300 млн грн передали ЗСУ

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Гроші
Фото: Depositphotos

Понад 300 млн грн, які належали синові президента-втікача Віктора Януковича Олександру, віддали на потреби Збройних сил України.

Як пояснили в Офісі генпрокурора, йдеться про арештовані кошти Всеукраїнського банку розвитку. Власником 100% акцій банку з 2011 року був старший син Януковича.

Слідство зясувало, що працівники банку намагалися приховати походження готівки цієї фінустанови. За допомогою фінансових операцій вони легалізовували доходи, які були отримані злочинним шляхом.

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Під час досудового розслідування прокурори наклали арешт на гроші службових осіб Всеукраїнського банку розвитку та безпосередньо на кошти Олександра Януковича.

Ще з початку збройної агресії РФ Офіс генпрокурора ініціював примусове вилучення майна, арештованого у кримінальному провадженні за підозрою сина колишнього президента.

Наразі суд постановив відправити зазначені кошти Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України. Після цього 304 млн грн були зараховані на спеціальний рахунок для забезпечення обороноздатності України.

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Джерело: Офіс генпрокурора
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