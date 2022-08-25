Передавал ФСБ РФ тайную информацию: к 12 годам приговорили чиновника Секретариата КМУ

Август, 25 в 12:37

Экс-чиновник Секретариата Кабинета министров Украины приговорен к 12 годам заключения с конфискацией имущества за государственную измену.

Он признан виновным в государственной измене по ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 УК.

Прокуроры в суде доказали, что обвиняемого завербовали представители ФСБ России в 2007 году. Мужчина до февраля 2022 года помогал иностранной разведке в осуществлении подрывной деятельности против Украины.

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Благодаря занимаемой должности он имел доступ к информации, поступающей от центральных органов государственной службы в Кабмин. За денежное вознаграждение он лично передавал информацию, в том числе тайную, представителям ФСБ РФ.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следователями Главного следственного управления СБУ.

В июне 2022 года Служба безопасности Украины разоблачила агентурную сеть ФСБ РФ, в которую входили чиновники Секретариата Кабинета министров и Торгово-промышленной палаты.

В результате спецоперации был задержан заведующий отделом Секретариата Кабмина, а также руководитель одной из дирекций Торгово-промышленной палаты Украины.