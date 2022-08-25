Передавав ФСБ РФ таємну інформацію: до 12 років засудили чиновника Секретаріату КМУ

Серпень, 25 в 12:37

Експосадовця Секретаріату Кабінету міністрів України засуджено до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна за державну зраду.

Його визнано винним у державній зраді за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 КК.

Прокурори у суді довели, що обвинуваченого завербували представники ФСБ Росії у 2007 році. Чоловік до лютого 2022 року допомагав іноземній розвідці у здійсненні підривної діяльності проти України.

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Завдяки займаній посаді, він мав доступ до інформації, яка надходить від центральних органів державної служби до Кабміну. За грошову винагороду він особисто передавав інформацію, зокрема таємну, представникам ФСБ РФ.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось слідчими Головного слідчого управління СБУ.

У червні 2022 року Служба безпеки України викрила агентурну мережу ФСБ РФ, до якої входили посадовці Секретаріату Кабінету міністрів та Торгово-промислової палати.

В результаті спецоперації було затримано завідувача відділу Секретаріату Кабміну, а також керівника однієї з дирекцій Торгово-промислової палати України.