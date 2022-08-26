МИД вызвало апостольского нунция из-за слов Папы о Дугиной
Министерство иностранных дел Украины пригласило апостольского нунция в Украине архиепископа Висвальдаса Кульбокаса, чтобы сообщить ему о разочаровании о высказывании папы Римского о погибшей на территории РФ россиянки Дарье Дугиной.
Об этом в четверг сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба на пресс-конференции с министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо в Киеве.
— Висвальдасу Кульбокасу отмечалось, что в Украине глубоко разочарованы словами понтифика, которые несправедливо приравнивают агрессора и жертву.
— При этом вызывает непонимание решение папы Франциска упомянуть в контексте российско-украинской войны смерть российской гражданки на территории России, к которой Украина не имеет никакого отношения, — говорится в заявлении МИД.
В украинском МИД выразили надежду, что в дальнейшем Святой престол будет избегать несправедливых высказываний, вызывающих разочарование в украинском обществе.
– А во-вторых, скажу откровенно, что украинское сердце разрывается от слов Папы. Это было несправедливо, – добавил министр.
Кулеба назвал приглашение нунция в министерство достаточно беспрецедентным случаем.
– С начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину понтифик ни разу не уделил особого внимания конкретным жертвам войны, среди которых уже 376 украинских детей, погибших от рук российских оккупантов, – говорится в заявлении МИД.