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МЗС викликало апостольського нунція через слова Папи про Дугіну

Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle
МЗС викликало апостольського нунція через слова Папи про Дугіну
Фото: УНІАН

Міністерство закордонних справ України запросило апостольського нунція в Україні архієпископа Вісвальдаса Кульбокаса, щоб повідомити йому про розчарування щодо висловлювання папи Римського про загиблу на території РФ росіянку Дар’ю Дугіну.

Про це у четвер повідомив голова МЗС Дмитро Кулеба на пресконференції з міністром закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо у Києві.

– Вісвальдасу Кульбокасу було наголошено, що в Україні глибоко розчаровані словами понтифіка, які несправедливо прирівнюють агресора та жертву. При цьому викликає нерозуміння рішення папи Франциска згадати у контексті російсько-української війни смерть російської громадянки на території Росії, до якої Україна не має жодного відношення, – йдеться у заяві МЗС.

В українському МЗС висловили сподівання, що надалі Святий престол уникатиме несправедливих висловлювань, які викликають розчарування в українському суспільстві.

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– А по-друге, скажу відверто, що українське серце розривається від слів Папи. Це було несправедливо, – додав міністр.

Кулеба назвав запрошення нунція до міністерства доволі безпрецедентним випадком.

– З початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну понтифік жодного разу не приділив окремої уваги конкретним жертвам війни, серед яких вже 376 українських дітей, які загинули від рук російських окупантів, – йдеться в заяві МЗС.

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Джерело: МЗС
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