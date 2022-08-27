Одежда, канцелярия и спорт. Сколько придется выложить родителям первоклассника 1 сентября

Август, 26 в 21:05

С 24 февраля ввиду начала полномасштабной войны в Украине школьники вынуждены были перейти на дистанционную форму обучения. Однако с деоккупацией территорий и обустройством бомбоубежищ некоторые образовательные учреждения с 1 сентября все же смогут учиться офлайн.

Первый замминистра образования и науки Андрей Витренко отметил, что 50% школ готовы к началу обучения в очном формате.

Сколько сейчас стоит собрать первоклассника ко Дню знаний – читайте в материале Фактов ICTV. Мы проанализировали цены на популярных онлайн-сервисах — Rozetka, Prom.ua и OLX.

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Школьная форма

Так, на “Школьной ярмарке” в Rozetka рубашку и штаны для первоклассника можно купить в пределах 500 грн.



Если собираетесь приобретать еще и пиджак, придется добавить примерно 400 грн. Девочку собрать на Первый звонок можно за 600-700 грн. Обувь стартует от 300 грн и выше.

До 1000 грн можно заплатить за спортивный костюм для школьника — футболку, штаны и кофту.

На Prom.ua форма для девочек обойдется вам вам в среднем в 650-1000 грн. За эти деньги вы сможете подобрать блузку, юбку и пиджак. Если покупать комплектом, цена будет варьироваться в пределах 1000 грн. Школьный костюм для мальчика можно заказать за 1000—1300 грн.

Спортивный костюм для девочки можно выбрать в среднем за 800 грн в зависимости от качества, для мальчиков — в среднем за 1000 грн. Минимум в 300 грн обойдутся кроссовки.

Если же хочется удешевить сборы к 1 сентября, можно поискать на OLX. К примеру, там есть предложение купить платье, сарафан, пиджак, штаны, юбку, теплые штаны и платье за 500 грн. Правда, это б/у.

Портфель

Школьный рюкзак на Rozetka стартует от 400 грн, на Prom.ua — от 200 грн, на OLX портфель б/у обойдется вам в 200 грн.

Канцелярия

На Rozetka можно найти пеналы от 20 грн, тетради — от 3 грн за 12 листов, дневник — от 20 грн, обложки для тетрадей — от 20 грн. Канцелярский набор первоклассника, куда входят фломастеры, цветные карандаши, ножницы, точилка, клей-карандаш, набор гелевых ручек, ластик, пластилин, краски акварельные, мелки восковые, кисточки для рисования, будет стоить от 300 грн.

На Prom.ua школьный дневник стартует от 40 грн, пенал — от 8 грн, набор тетрадей — от 80 грн и т.д.

Таким образом, собрать ребенка в первый класс в школу обойдется в 3000 грн минимум.