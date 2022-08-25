Август, 25 в 13:08

Сейчас у половины украинских школ есть укрытия, которые необходимы для проведения обучения в очном формате.

Об этом в эфире телемарафона сообщил первый замминистра образования и науки Андрей Витренко.

– По нашей информации, 50% школ обустроены укрытиями. Эта цифра постоянно растет. Мы мониторим количество на каждую пятницу, чтобы иметь информацию по тому или иному региону, – объяснил он.

По словам Андрея Витренко, за безопасность и за деятельность учебного заведения несут ответственность учредитель заведения и его непосредственный руководитель.

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Также заместитель министра образования напомнил, что в Украине изменились программы по зарубежной литературе, истории Украины, всемирной истории, безопасности жизнедеятельности и защите Отечества.

Отметим, в условиях полномасштабной войны украинские школы начнут обучение офлайн с 1 сентября только в случае наличия надлежащим образом обустроенных укрытий, где могут находиться дети и учителя во время воздушных тревог.

Глава МВД Денис Монастырский добавил, что сейчас специальные комиссии с участием представителей ГСЧС проверяют состояние укрытий во всех школах, которые планируют с сентября начать очное обучение.