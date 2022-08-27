Одяг, канцелярія та спорт. Скільки доведеться викласти батькам першокласника 1 вересня

Серпень, 26 в 21:05

З 24 лютого через початок повномасштабної війни в Україні школярі вимушені були перейти на дистанційну форму навчання. Проте після деокупації територій та облаштування бомбосховищ деякі освітні заклади з 1 вересня все ж таки зможуть розпочати навчання офлайн.

Перший заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко зазначив, що наразі 50% шкіл готові до початку навчання в очному форматі.

Скільки зараз коштує зібрати першокласника до Дня знань – читайте в матеріалі Фактів ICTV. Ми проаналізували ціни на популярних онлайн-ресурсах – Rozetka, Prom.ua та OLX.

Зараз дивляться

Шкільна форма

Так, на Шкільному ярмарку в Rozetka сорочку та штани для першокласника можна купити в межах 500 грн. Якщо збираєтеся купувати ще й піджак, доведеться додати близько 400 грн.

Дівчинку зібрати на Перший дзвоник можна за 600–700 грн. Взуття стартує від 300 грн і вище.

До 1000 грн можна витратити на спортивний костюм для школяра – футболку, штани та кофту.

На Prom.ua форма для дівчаток обійдеться вам у середньому 650-1000 грн. За ці гроші ви зможете підібрати блузку, спідницю та піджак. Якщо купувати комплектом, ціна варіюватиметься в межах 1000 грн. Шкільний костюм для хлопчика можна замовити за 1000–1300 грн.

Спортивний костюм для дівчинки можна вибрати в середньому за 800 грн залежно від якості, для хлопчиків – в середньому за 1000 грн. Мінімум 300 грн коштуватимуть кросівки.

Якщо ж хочеться здешевити збори до 1 вересня, можна пошукати на OLX. Наприклад, там є пропозиція купити сукню, сарафан, піджак, штани, спідницю, теплі штани і ще одну сукню на холодну осінь за 500 грн. Щоправда, це б/в.

Портфель

Шкільний рюкзак на Rozetka стартує від 400 грн, на Prom.ua – від 200 грн, на OLX портфель обійдеться вам у 100-200 грн.

Канцелярія

На Rozetka можна знайти пенали від 20 грн, зошити – від 3 грн за 12 аркушів, щоденник – від 20 грн, обкладинки для зошитів – від 20 грн. Канцелярський набір першокласника, куди входять фломастери, кольорові олівці, ножиці, точила, клей-олівець, набір гелевих ручок, гумка, пластилін, фарби акварельні, крейда для малювання, коштуватиме від 300 грн.

На Prom.ua шкільний щоденник стартує від 40 грн, пенал – від 8 грн, набір зошитів – від 80 грн тощо.

Таким чином, зібрати дитину у перший клас коштуватиме мінімум 3000 грн.