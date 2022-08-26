Август, 26 в 17:11

Крупнейшая атомная электростанция в Европе, находящаяся в городке Энергодар, находится под сильными обстрелами российских оккупантов. Надеяться нужно на лучшее, но все же стоит подготовиться к разным сценариям, ни один из которых не выглядит слишком обнадеживающе:

Если Запорожская АЭС взорвется, этот взрыв будет в десять раз больше чем в Чернобыле, – написал в своем Twitter министр МИД Дмитрий Кулеба.

На всякий случай делимся основными советами Центра общественного здоровья Минздрава Украины о том, как поступать в случае радиационной аварии.

Первые действия

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Зайдите в укрытие, подвал или внутрь здания. Лучше всего держаться подальше от стен и крыши здания, ведь радиоактивный материал оседает на внешней стороне зданий.

Заберите внутрь домашних животных.

Закройте и заблокируйте все окна и двери в помещении, не подходите к ним без необходимости.

Сделайте многодневный запас воды в герметичных емкостях.

Продукты заверните в пленки и положите в холодильник или в шкаф.

Подготовьте маску, респиратор или ватно-марлевую повязку для защиты органов дыхания.

Следите за сообщениями от спасателей ГСЧС, полиции, местных властей.

Самое безопасное местонахождение

На улицу выходить можно только при необходимости. А если таковая есть, то нужно одеть респиратор, плащ, резиновые сапоги и перчатки.

Не раздевайтесь на улице, не садитесь на землю, не купайтесь в открытых водоемах, не собирайте грибы или лесные ягоды, – отмечают в МОЗ.

По возвращению в укрытие необходимо осторожно снять верхний слой одежды, поместить его в пластиковый пакет или герметичный контейнер и держать подальше от людей и домашних животных.

Остальную радиоактивную пыль следует тщательно смыть в душе или под проточной водой с мылом и шампунем.

Вода и еда

Воду следует употреблять только из проверенных источников. Пока спасатели или власти не сообщат о безопасности водопроводной воды, можно употреблять только воду в бутылках. Однако МОЗ отмечает:

Даже если водопроводная вода загрязнена, вы все равно можете использовать ее для обеззараживания.

Что касается питания, то безопасной считается только еда, хранившаяся в холодильнике или морозильной камере, или содержащаяся в герметичном контейнере (консервы, банки, бутылки, коробки и т.п.).

Йодопрофилактика

Профилактика с помощью препаратов стабильного йода является одной из мер индивидуальной защиты населения в случае радиационной аварии и преследует цель предотвращения или снижения поглощенной дозы в щитовидной железе.

Выглядит она следующим образом:

Взрослые принимают по одной таблетке (0,125 г) йодистого калия в течение 7 дней;

Дети до 2-х лет — часть таблетки (0,04 г).

При отсутствии йодистого калия используйте йодистый раствор: три-пять капель 5% раствора йода на стакан воды, детям до 2-х лет – 1-2 капли.

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Ранее мы рассказывали, что работники Запорожской атомной электростанции призвали мировое сообщество и НАТО отреагировать на такие дерзкие действия российских оккупантов.

Ведь на одном из атомных блоков уже – пожар.