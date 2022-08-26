Серпень, 26 в 17:11

Найбільша атомна електростанція в Європі, що розміщена в містечку Енергодар, перебуває під сильними обстрілами російських окупантів. Сподіватися потрібно на краще, але все ж варто підготуватися до найрізноманітніших сценаріїв, жоден з яких не виглядає надто обнадійливо:

Якщо Запорізька АЕС вибухне, цей вибух буде вдесятеро більшим ніж у Чорнобилі, – написав у своєму Twitter міністр МЗС Дмитро Кулеба.

Про всяк випадок ділимось основними порадами Центру громадського здоров’я МОЗ України про те, як діяти в разі радіаційної аварії.

Перші дії

Зараз дивляться

Зайдіть в укриття, підвал або в середину будівлі. Найкраще триматися якомога далі від стін і даху будівлі, адже радіоактивний матеріал осідає на зовнішній стороні будівель.

Заберіть всередину домашніх тварин.

Закрийте та заблокуйте всі вікна та двері в приміщенні, не підходьте до них без нагальної потреби.

Зробіть кількаденний запас води у герметичних ємностях. Продукти загорніть у плівки і покладіть у холодильник або шафу.

Підготуйте маску, респіратор або ватно-марлеву пов’язку для захисту органів дихання.

Стежте за повідомленнями від рятувальників ДСНС, поліції, місцевої влади.

Найбезпечніше місце перебування

На вулицю виходити можна лише за нагальної потреби. А, якщо така є, то необхідно надіти респіратор, плащ, гумові чоботи й рукавички.

Не роздягайтеся на вулиці, не сідайте на землю, не купайтеся у відкритих водоймах, не збирайте гриби або лісові ягоди, – наголошують у МОЗ.

Після повернення в укриття, необхідно обережно зняти верхній шар одягу, помістити його у пластиковий пакет або герметичний контейнер і тримати подалі від людей і домашніх тварин.

Решту радіоактивного пилу варто ретельно вимити в душі або під проточною водою з милом та шампунем.

Вода та їжа

Воду потрібно вживати лише з перевірених джерел. Допоки рятувальники чи влада не повідомлять про безпеку водопровідної води, пити можна лише воду в пляшках. Проте МОЗ наголошує:

Навіть якщо водопровідна вода забруднена, ви все одно можете використовувати її для знезараження.

Щодо харчування, то безпечною вважається лише їжа, яка зберігалася в холодильнику або морозильній камері, або міститься у герметичному контейнері (консерви, банки, пляшки, коробки тощо).

Йодопрофілактика

Профілактика за допомогою препаратів стабільного йоду є одним із заходів індивідуального захисту населення у разі радіаційної аварії і здатна запобігти або знизити поглинання дози в щитоподібній залозі.

Виглядає вона наступним чином:

Дорослі мають приймати по одній таблетці (0,125 г) йодистого калію протягом 7 днів;

Діти віком до 2-х років — частина таблетки (0,04 г).

За відсутності йодистого калію у МОЗ радять використовувати йодистий розчин: три-п’ять крапель 5% розчину йоду на склянку води, дітям до двох років — 1-2 краплі.

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Раніше ми розповідали, що працівники Запорізької атомної електростанції закликали світову спільноту та НАТО відреагувати на такі зухвалі дії російських окупантів.

Адже на одному з атомних блоків уже спалахувала пожежа.