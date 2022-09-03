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Факты / Украина

Утечка масла не могла стать причиной для остановки Северного потока – Siemens

Анастасия Гевко, редактор ленты
Утечка масла не могла стать причиной для остановки Северного потока – Siemens
Фото: Depositphotos

Немецкая компания Siemens Energy утверждает, что утечка масла, на которую сослался российский концерн Газпром, не может быть технической причиной прекращения эксплуатации газопровода Северный поток. 

Об этом говорится в заявлении компании в пятницу, 2 сентября.

– Как производитель турбин мы можем лишь констатировать, что подобное заключение не является технической причиной для прекращения работы. Такие утечки обычно не влияют на работу турбин и могут быть устранены на месте, – сказано в сообщении.

Там отметили, что устранение таких неполадок является рутинной операцией в пределах техобслуживания и ранее подобные инциденты не приводили к прекращению эксплуатации. 

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– В настоящее время Siemens Energy не занимается техобслуживанием Северного потока, но готова принять участие в технических работах, – добавили в немецкой компании.

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Источник: Deutsche Welle
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