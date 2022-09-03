Сентябрь, 03 в 18:16

Немецкая компания Siemens Energy утверждает, что утечка масла, на которую сослался российский концерн Газпром, не может быть технической причиной прекращения эксплуатации газопровода Северный поток.

Об этом говорится в заявлении компании в пятницу, 2 сентября.

– Как производитель турбин мы можем лишь констатировать, что подобное заключение не является технической причиной для прекращения работы. Такие утечки обычно не влияют на работу турбин и могут быть устранены на месте, – сказано в сообщении.

Там отметили, что устранение таких неполадок является рутинной операцией в пределах техобслуживания и ранее подобные инциденты не приводили к прекращению эксплуатации.

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