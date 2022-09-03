Вересень, 03 в 18:16

Німецька компанія Siemens Energy стверджує, що витік мастила, на який послався російський концерн Газпром, не може бути технічною причиною припинення експлуатації газопроводу Північний потік.

Про це йдеться у заяві компанії у п’ятницю, 2 вересня.

– Як виробник турбін ми можемо лише констатувати, що такий висновок не є технічною причиною припинення роботи. Такі витоки зазвичай не впливають на роботу турбін і можуть бути усунені на місці, – сказано у повідомленні.

Там зазначили, що усунення таких неполадок є рутинною операцією в межах технічного обслуговування і раніше подібні інциденти не призводили до припинення експлуатації.

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– Наразі Siemens Energy не займається техобслуговуванням Північного потоку, але готова взяти участь у технічних роботах, – додали у німецькій компанії.

Там наголосили, що “на компресорній станції Портова є достатньо додаткових турбін для роботи Північного потоку”.

Зазначимо, що після триденної перерви на техобслуговування прокачування газу Північним потоком так і не відновилося.

Газпром назвав причиною для цього витік мастила на компресорній станції Портова.

– До усунення зауважень до роботи обладнання транспортування газу до газопроводу Північний потік повністю зупинено, – сказано у заяві російської компанії.

Регламентні роботи на газоперекачуючому агрегаті Trent 60 проводилися спільно з представниками німецької компанії Siemens, які також підписали акт виявлення витоку мастила, зазначили у Газпромі.