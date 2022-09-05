Сентябрь, 05 в 13:28

Освобождение Высокополья в Херсонской области уменьшит возможности оккупантов для артиллерийских обстрелов украинских населенных пунктов.

Об этом заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

– Высокополье – это населенный пункт на севере Херсонской области. Из-под него раньше подъезжала артиллерия, в том числе реактивная, которая обстреливала Днепропетровщину, Зеленодольск и места, куда могли доставать. Это важно с точки зрения того, что уменьшаются возможности для артиллерийских обстрелов, отодвигается линия оккупантов, — сказал он.

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Мусиенко подчеркнул, что украинские силы шаг за шагом делают важную работу по деоккупации территорий.

— На передовых позициях есть отдельные подразделения российских войск (они были и на севере Херсонщины), которые уже начинают говорить, что им не хватает даже питьевой воды в обеспечении. А это значит, что фактическая стратегия по вытеснению оккупанта и прерыванию ему логистического обеспечения, нормального подвоза продовольствия, боеприпасов, снарядов и оружия, оправдывает себя и работает. Это влияет на деморализацию личного состава российской армии, – добавил Мусиенко.

Напомним, вчера стало известно, что ВСУ освободили от оккупантов Высокополье в Херсонской области.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко опубликовал фотографию, где один из бойцов вывесил на высшую точку государственный флаг. А затем информацию об освобождении подтвердил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

Источник: Радио НВ