Вересень, 05 в 13:28

Звільнення Високопілля на Херсонщині зменшить можливості окупантів для артилерійських обстрілів українських населених пунктів.

Пр це заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

– Високопілля – це населений пункт на півночі Херсонської області. З-під нього раніше під’їжджала артилерія, зокрема реактивна, яка обстрілювала Дніпропетровщину, Зеленодольськ і місця, куди могли діставати. Це важливо з точки зору того, що зменшуються можливості для артилерійських обстрілів, відсовується лінія окупантів, – сказав він.

Мусієнко наголосив на тому, що українські сили крок за кроком роблять важливу роботу по деокупації територій.

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– На передових позиціях є окремі підрозділи російських військ, вони були й на півночі Херсонщини, які вже починають говорити, що їм не вистачає подекуди й питної води в забезпеченні. А це означає, що фактична стратегія по витісненню окупанта і переривання йому логістичного забезпечення, нормального підвозу продовольств, боєприпасів, снарядів і зброї, виправдовує себе і працює. Це впливає на деморалізацію особового складу російської армії, – додав Мусієнко.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що ЗСУ звільнили від окупантів Високопілля на Херсонщині.

Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко опублікував фотографію, де один з бійців вивісив на найвищу точку державний прапор. А згодом інформацію про звільнення підтвердив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Джерело: Радіо НВ