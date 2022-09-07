Сентябрь, 07 в 18:44

Без достижения баланса в дальности вооружения между Вооруженными силами Украины и войсками РФ война в нашей стране может длиться годами.

Об этом говорится в совместной статье главнокомандующего Вооруженными силами Украины, генерала Валерия Залужного и первого заместителя главы парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, генерала Михаила Забродского. Она вышла на сайте агентства Укринформ.

Генералы объясняют, что главной особенностью войны является даже не существенная разница в численности войск и вооружении в пользу россиян, а диспропорция в возможностях армий Украины и РФ. Речь идет, в частности, о разнице в предельной дальности вооружения.

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Если для путинских войск она составляет до 2 тыс. км (учитывая дальность полета крылатых ракет воздушного базирования), то для ВСУ – до 100 км.

– С начала широкомасштабной агрессии средства поражения ВСУ имеют достигаемость почти в 20 раз меньше, чем противник… Это означает, что ВС Украины, в лучшем случае, могут наносить удары устаревшими средствами поражения только на глубину оперативного тыла противника. В то время как противник способен безнаказанно наносить точечные удары по целям на всю глубину территории страны… Пока такое положение будет сохраняться, эта война может длиться годами, — подчеркивается в статье.

По словам генералов, помощь Запада может помочь преодолеть этот дисбаланс. Речь идет не только о поставках для ВСУ систем вооружения и боеприпасов высокой дальности действия (например, ракет ATACMS для РСЗО HIMARS), но и о комплексном переоснащении артиллерии, ракетных войск, тактической авиации и Военно-морских сил ВСУ.

– Комплексное оснащение и переоснащение ВСУ системами вооружения соответствующей дальности действия должно стать тем желаемым гейм-чейнджером. Только при условии выравнивания баланса по досягаемости средств поражения можно говорить о переломе в ходе войны, — отмечается в статье.

Залужный и Забродский убеждены, что сам факт наличия у украинской армии мощного оружия дальнего действия заставит РФ задуматься о ходе и результате войны.

В этой же статье говорится, что полномасштабная война в Украине продолжится и в 2023 году. Не исключены попытки РФ осуществить повторное наступление на Киев с территории Беларуси.