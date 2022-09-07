Вересень, 07 в 18:44

Без досягнення балансу в дальності озброєння між Збройними силами України та військами РФ війна в нашій країні може тривати роками.

Про це сказано в спільній статті головнокомандувача Збройних сил України, генерала Валерія Залужного та першого заступника голови парламентського комітету з питань нацбезпеки, генерала Михайла Забродського. Вона вийшла на сайті агентства Укрінформ.

Генерали пояснюють, що головною особливістю війни є навіть не суттєва відмінність в чисельності військ та озброєння на користь росіян, а диспропорція в спроможностях армій України та РФ. Йдеться, зокрема, про різницю в граничній дальності озброєння.

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Якщо для путінських військ вона становить до 2 тис. км (враховуючи дальність польоту крилатих ракет повітряного базування), то для ЗСУ – до 100 км.

– З початку широкомасштабної агресії засоби ураження ЗСУ мають досяжність майже в 20 разів меншу, ніж противник… Це означає, що ЗС України, в кращому випадку, можуть завдавати ударів застарілими засобами ураження лише на глибину оперативного тилу противника. Водночас противник здатний безкарно завдавати точкових ударів по цілях на всю глибину території країни… Доки таке положення буде зберігатися, ця війна може тривати роками, – наголошується в статті.

За словами генералів, допомога Заходу може допомогти подолати цей дисбаланс. Йдеться не лише про постачання для ЗСУ систем озброєння та боєприпасів високої дальності дії (наприклад, ракет ATACMS для РСЗВ HIMARS), а й про комплексне переоснащення артилерії, ракетних військ, тактичної авіації та Військово-морських сил ЗСУ.

– Комплексне оснащення і переоснащення ЗСУ системами озброєння відповідної дальності дії повинні стати тим самим омріяним гейм-чейнджером. Тільки за умови вирівнювання балансу по досяжності засобів ураження… можна говорити про перелом у війні, – зазначається в статті.

Залужний та Забродський переконані, що сам факт наявності в українській армії потужної зброї дальньої дії змусить РФ задуматися про перебіг та результат війни.

У цій же статті йдеться про те, що повномасштабна війна в Україні продовжиться і в 2023 році. Ймовірні й спроби РФ здійснити повторний наступ на Київ з території Білорусі.