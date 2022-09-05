Сентябрь, 05 в 19:56

Военный эксперт Олег Жданов дал прогноз по поводу окончания войны в Украине.

Согласно наиболее пессимистическим оценкам эксперта, боевые действия могут закончиться летом 2023 года.

– Оружие идет очень медленно. Мы стараемся проводить контрнаступательные действия, но не можем начать контрнаступление, потому что не хватает вооружения. То, что нам поставляют, это не те объемы, которые нужны для создания новой армии, которая провела бы контрнаступательную операцию и смогла бы выбить противника до границ 1991 года, — сказал он.

Жданов напомнил, по данным американского Института изучения войны (ISW), освобождение Херсонской области продлится не одну неделю, а может и не один месяц.

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– Если ленд-лиз заработает с 1 октября, и мы начнем получать технику, то только в ноябре мы сможем выставить комплект бригад, который мог бы проводить контрнаступательные действия на оперативных направлениях. Все это может затянуться на весну, лето следующего года. Наступать очень тяжело, гораздо труднее, чем вести оборонительную операцию, – сказал Жданов.

Однако у эксперта есть и другие предположения по поводу окончания войны в Украине.

По оптимистическому прогнозу Жданова, у ВСУ есть перспектива выйти на границы 1991 года в начале весны следующего года, если оружие поступит быстро, а российская оборона “посыпется”.

— Также есть прогноз счастья, хотя я считаю его нереальным. Это если с Путиным что-то случится, и в России произойдет смена политического режима, смена верхушки управления страной. Тогда есть шанс, что война может закончиться в считанные недели, армия будет деморализована, а новое руководство может отдать приказ на прекращение огня, — добавил Олег Жданов.

Источник: Олег Жданов