Сентябрь, 07 в 16:17

Полномасштабная война, развязанная Россией против Украины 24 февраля, продолжится и в 2023 году.

Об этом говорится в совместной статье главнокомандующего Вооруженными силами Украины, генерала Валерия Залужного и первого заместителя главы парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, генерала Михаила Забродского. Материал опубликован на сайте агентства Укринформ.

В статье отмечается, что эта война уже давно не укладывается ни в понятие локального конфликта, ни в рамки так называемого блицкрига, затеянного Кремлем, ни других войн начала ХХІ века.

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– В любом случае, продолжительность войны уже измеряется месяцами. И существуют все основания полагать, что этот временной счет пересечет календарные границы 2022 года, — говорится в материале.

Комментируя дальнейшие планы РФ, генералы подчеркивают, что агрессор не отказывается от намерений полностью захватить Донецкую область. Кроме того, в планах захватчиков – продвинуться на Запорожском направлении, чтобы захватить Запорожье, Днепр и взять под контроль значительную часть Левобережной Украины.

Залужный и Забродский также не исключают, что войска РФ снова попытаются наступать на Киев с территории Беларуси.

– Не исключены из повестки дня и возвращение к замыслу захватить Киев, и угроза повторного развертывания боевых действий с территории Республики Беларусь, — подчеркивается в статье.

Генералы объяснили, что враг получит больше возможностей, если продвинется на правом берегу Днепра на Юге Украины. Это позволит оккупантам планировать наступление на Николаев и Одессу, а также на Кривой Рог.

При таком сценарии могут возникнуть угрозы центральным и западным регионам Украины, наше государство будет отрезано от Черного моря.

Не исчезает и опасность развития наступления врага с направления Гуляйполя, что при определенных условиях может создать угрозу окружения группировки украинских войск на Востоке.

– Несложно сделать вывод, что основой такого многообещающего успеха на Юге и, в определенной степени, на Востоке, в территориальном смысле, является надежная оборона и сохранение контроля над временно оккупированной территорией АР Крым, — объясняется в статье.

В то же время, генералы обращают внимание на ряд глобальных проблем, с которыми столкнулась РФ: международная изоляция, международные санкции, трудности с мобилизацией и недостаток современного вооружения, который будет со временем ухудшаться.

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В статье отмечается, что ситуация для Вооруженных сил Украины в 2023 году будет определяться положением линии столкновения, наличием ресурсов (вооружения) и боеспособных войск.

– Единственным путем кардинального изменения стратегической ситуации, безусловно, является нанесение ВС Украины в течение кампании 2023 года нескольких последовательных, а в идеальном случае – одновременных контрударов, — уточнили генералы.

Для этого ВСУ необходимы: дополнительное количество ракет и боеприпасов, артиллерийских систем, ракетных комплексов, средств РЭБ и другое вооружение, предоставляемое западными партнерами.

То есть Украине потребуется значительная военно-техническая помощь партнеров, чтобы нивелировать диспропорцию в возможностях с армией РФ.