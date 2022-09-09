Шарль Мишель поприветствовал решение ЕС о предоставлении Украине дополнительных €5 млрд
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Президент Европейского совета Шарль Мишель одобрил выделение Украине дополнительных €5 млрд.
— Я приветствую сегодняшнее заявление министров экономики и финансов ЕС о предоставлении дополнительных €5 млрд в качестве исключительной макрофинансовой помощи для Украины в соответствии с решением лидеров, — написал он на своей официальной странице в Twitter.
Напомним, что Европейская комиссия официально предложила выделить Украине второй транш макрофинансовой помощи на общую сумму €5 млрд.
Кроме того, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства объявил, что получение макрофинансовой помощи от ЕС в размере €8 млрд разблокировано. Также он сообщил, что до конца года Украине должны выделить еще €3 млрд.
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