Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Шарль Мишель поприветствовал решение ЕС о предоставлении Украине дополнительных €5 млрд

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Шарль Мишель
Фото: Depositphotos

Президент Европейского совета Шарль Мишель одобрил выделение Украине дополнительных  €5 млрд.

— Я приветствую сегодняшнее заявление министров экономики и финансов ЕС о предоставлении дополнительных €5 млрд в качестве исключительной макрофинансовой помощи для Украины в соответствии с решением лидеров, — написал он на своей официальной странице в Twitter.

Напомним, что Европейская комиссия официально предложила выделить Украине второй транш макрофинансовой помощи на общую сумму €5 млрд.

Кроме того, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства объявил, что получение макрофинансовой помощи от ЕС в размере €8 млрд разблокировано. Также он сообщил, что до конца года Украине должны выделить еще €3 млрд.

Сейчас смотрят

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка