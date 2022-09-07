Украина ожидает получить €3 млрд помощи от ЕС до конца года — Шмыгаль

Сентябрь, 07 в 18:03

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства объявил, что получение макрофинансовой помощи от ЕС в размере 8 млрд евро разблокировано.

— По финансам. Мы разблокировали получение макрофинансовой помощи от ЕС в размере 8 млрд евро. Сегодня Еврокомиссия объявила о выделении 5 млрд евро. Еще 3 млрд ожидаем до конца этого года, – говорит Шмыгаль.

Также он поблагодарил президента Еврокомиссии Урсули фон дер Ляйен за быстрое и своевременное решение.

— Надеюсь на столь же быстрое принятие предложения Европейским Парламентом и Советом ЕС, — добавил он.

Кроме того, премьер-министр сообщил, что Украина начала политические консультации по новой программе макрофинансовой помощи на 2023 год с канцлером Германии Олафом Шольцом и лидерами ЕС. Нашему государству нужна поддержка от ЕС в размере 12 млрд евро.