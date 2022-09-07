Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

Украина ожидает получить €3 млрд помощи от ЕС до конца года — Шмыгаль

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Украина ожидает получить €3 млрд помощи от ЕС до конца года — Шмыгаль
Фото: Правительственный портал

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства объявил, что получение макрофинансовой помощи от ЕС в размере 8 млрд евро разблокировано.

— По финансам. Мы разблокировали получение макрофинансовой помощи от ЕС в размере 8 млрд евро. Сегодня Еврокомиссия объявила о выделении 5 млрд евро. Еще 3 млрд ожидаем до конца этого года, – говорит Шмыгаль.

Также он поблагодарил президента Еврокомиссии Урсули фон дер Ляйен за быстрое и своевременное решение.

— Надеюсь на столь же быстрое принятие предложения Европейским Парламентом и Советом ЕС, — добавил он.

Кроме того, премьер-министр сообщил, что Украина начала политические консультации по новой программе макрофинансовой помощи на 2023 год с канцлером Германии Олафом Шольцом и лидерами ЕС. Нашему государству нужна поддержка от ЕС в размере 12 млрд евро.

Сейчас смотрят
Читайте
Украина в августе получила рекордную финансовую помощь от стран Запада - Минфин

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка