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Факти / Україна

Україна готова надати енергетичну допомогу Польщі – Шмигаль

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Денис Шмигаль
Фото: Урядовий портал

Україна готова розглянути можливість відкриття квот на експорт вугілля до Польщі.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

– Йдеться про 100 тис. тонн у вересні, які зараз критично необхідні нашим польським партнерам. Запаси вугілля на наших складах – майже два млн тонн, це в 2,5 рази більше, ніж на цю дату минулого року. Тому готові підставити плече підтримки нашим польським друзям, – написав Шмигаль.

Прем’єр-міністр зазначив, що Україна спільно з Європейським союзом готується до найскладнішого зимового сезону. Вчора спільний план дій у цьому напрямку обговорили з прем’єром Польщі Матеушем Моравецьким.

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Нагадаємо, що на засіданні 7 вересня Кабмін повністю заборонив експорт українського вугілля.

Від середини червня в Україні були встановлені нульові квоти на експорт усіх видів вугілля, крім коксівного.

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