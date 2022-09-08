Сентябрь, 07 в 21:16

На заседании 7 сентября Кабмин полностью запретил экспорт украинского угля.

Об этом на своей официальной странице в Telegram сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

– Внесены изменения в объемы квот товаров, экспорт которых подлежит лицензированию, утвержденных постановлением КМУ от 29.12.2021 № 1424, в части полного запрета экспорта угля украинского происхождения, – написал он.

Напомним, что ранее Кабмин постановлением от 10 июня 2022 года №666 внес аналогичные изменения в документ от 29 декабря 2021 года №1424, установив нулевые квоты и запретив тем самым экспорт природного газа, мазута, а также каменного угля, антрацита, брикетов и прочего.