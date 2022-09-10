Украина создала уникальную систему ПВО, которой нет в мире – Игнат
Для защиты от российских ракет создана уникальная система противовоздушной обороны (ПВО), аналогов которой нет нигде в мире, рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
– Мы воюем старыми советскими средствами, используя всевозможные тактические приемы. Разработали систему оповещений. Противодействуем ракетам благодаря ЗРК, истребителям и ПЗРК – по всей стране расставлены люди с переносными зенитно-ракетными комплексами, которые тоже должны реагировать и перехватывать ракеты. Есть визуальные посты наблюдения, – объяснил, как работает ПВО.
В то же время, по его словам, нашу систему ПВО нужно усиливать новыми современными средствами, в частности, NASAMS и IRIS-T.
– Но, к сожалению, того количества, которое нам пока планируют передать, будет мало. Хотя это будет первый шаг, когда партнеры передадут нам тяжелые комплексы ПВО западного образца, – добавил он.
Игнат выразил надежду, что эти системы предоставят не только Норвегия и США, но и другие страны.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 199-е сутки.
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