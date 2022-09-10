Україна створила унікальну систему ППО, якої немає в світі – Ігнат

Вересень, 10 в 12:44

Для захисту від російських ракет створено унікальну систему протиповітряної оборони (ППО), аналогів якої немає ніде в світі, розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

– Ми воюємо старими радянськими засобами, використовуючи різноманітні тактичні прийоми. Розробили систему оповіщень. Протидіємо ракетам завдяки ЗРК, винищувачам і плюс ПЗРК – по всій країні розставлені люди з переносними зенітно-ракетними комплексами, які теж мають реагувати та перехоплювати ракети. Є візуальні пости спостереження, – пояснив, як працює ППО.

Водночас, за його словами, нашу систему ППО треба посилювати новими сучасними засобами, зокрема NASAMS та IRIS-T.

– Але, на жаль, тої кількості, яку нам поки планують передати, буде мало. Хоча це буде перший крок, коли партнери передадуть нам важкі комплекси ППО західного зразка, – додав він.

Ігнат висловив сподівання, що ці системи нададуть не тільки Норвегія та США, а й інші країни.

Зараз дивляться

Повномасштабна війна в Україні триває вже 199-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.