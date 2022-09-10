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Факты / Україна

Освобожденный Купянск станет ударом для РФ – британская разведка

Татьяна Забожко, редактор ленты
війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Освобождения Купянска Харьковской области станет значительным ударом для России.

Об этом разведка Министерства обороны Великобритании сообщила в своей сводке 10 сентября.

Причина кроется в том, что именно через Купянск пролегают пути снабжения линии фронта на Донбассе.

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В оборонном ведомстве добавляют: наступление Вооруженных сил Украины, которое началось на юге Харьковской области 6 сентября, застигло российских оккупантов врасплох.

В то время, когда украинские защитники узким фронтом продвинулись на 50 км вглубь территории, ранее захваченной Россией, сектор был укреплен ВС РФ совсем “слегка”.

Таким образом, украинские подразделения смогли освободить или окружить сразу несколько городов.

Таким образом те части РФ, которые сосредоточены вокруг Изюма, предполагают в Минобороны Великобритании, становятся все более изолированными.

ISW

А, учитывая, что операция ВСУ продолжается и в Херсонской области, россияне испытывают давление сразу на двух флангах – северном и южном.

ISW

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 199-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Ministry of Defence
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