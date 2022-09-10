Звільнений Куп’янськ стане ударом для РФ – британська розвідка

Вересень, 10 в 12:04

Звільнення Куп’янська Харківської області стане значним ударом для Росії.

Про це розвідка Міністерства оборони Великої Британії повідомила в своєму зведенні 10 вересня.

Причина криється в тому, що саме через Куп’янськ пролягають шляхи постачання до лінії фронту на Донбасі.

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В оборонному відомстві додають: наступ Збройних сил України, який почався на півдні Харківської області 6 вересня, заскочив російських окупантів зненацька.

У той час, коли українські захисники вузьким фронтом просунулися на 50 км вглиб території, яка раніше була захоплена Росією, сектор був укріплений ЗС РФ зовсім “злегка”.

Таким чином українські підрозділи змогли звільнити або оточити одразу кілька міст.

Тож тепер ті частини РФ, що зосереджені навколо Ізюма, припускають у Міноборони Великої Британії, стають все більш ізольованими.

А, зважаючи на те, що операція ЗСУ триває і в Херсонській області, росіяни відчувають тиск одразу на двох флангах – північному та південному.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 199-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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