Сентябрь, 13 в 12:46

С начала полномасштабной войны на побережьях Черноморской акватории все чаще находят тела погибших дельфинов. По предварительным данным, погибли около 5 тыс. морских животных. Однако реальные цифры могут достигать десятков тысяч. Причиной этому, уверены ученые, стало использование рашистами военных сонаров, буквально делающих дельфинов слепыми.

Одним из первых в Украине о массовой гибели этих удивительных морских животных стал говорить глава научно-исследовательского отдела Национального природного парка Тузловские лиманы, эколог Иван Русев.

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– Это большая трагедия для Черного моря и дельфинов. Да, мы все знаем, что в Украине гибнут люди, но мы должны помнить, что природа, которая нас кормит и окружает, тоже страдает. В этом случае я хочу рассказать о Черном море. О дельфинах, сильно страдающих от военных действий, начиная с вероломного вторжения России на территорию Украины.

Наш Национальный природный парк, который находится в прибрежной зоне Черного моря между Дунаем и Днестром, имеет 44 километра морской акватории. Мы ведем постоянный мониторинг биологического разнообразия.

До войны мы проводили такие наблюдения и находили мертвых дельфинов на побережье. И надо сказать, что их было очень мало. Например, на всей этой территории в 44 километра мы находили за год до трех дельфинов. Но в этом году, когда началась война, только на маленьком участке, где мы можем выйти, поскольку другая территория недоступна из-за военных действий, мы нашли 32 погибших дельфина. Это 5% от всей прибрежной территории.

Мы естественно обследовали их и увидели, что тела нетипичны по сравнению с теми, которые мы находили ранее, – со следами сеток или с отрезанными плавниками. Это свидетельствовало о том, что дельфины были в рыболовных или браконьерских сетях. До войны в северо-западной части Черного моря было около трех тысяч километров сетей. Сейчас мы обнаруживаем тела дельфинов физически снаружи целых. Это говорит о том, что действует другой антропогенный фактор, в том числе – война.

– С чем связана массовая гибель дельфинов?

– Мы знаем из разных источников, что от военных учений в Мировом океане больше всего страдают киты и дельфины. Их выбрасывает на берег. С начала полномасштабного вторжения в нашей акватории, в северо-западной части Черного моря, побывало много подводных лодок – субмарин, надводных кораблей, в том числе самый большой – Москва, который уже пошел ко дну. Они активно передвигались и ночью подходили даже на расстояние 100 метров к нашему Нацпарку: выпускали свои дроны и обследовали территорию. А также постоянно пускали свои сонары и гидролокаторы, позволявшие им ориентироваться и искать врага.

Эти устройства – сонары очень мощные и негативно влияют на возможности дельфинов ориентироваться в пространстве. Их использование приводит к акустической травме этих животных: поражается внутреннее ухо, с помощью которого дельфин создает эхолокацию, чтобы искать себе в природе пищу, избегать препятствий.

В данном случае практически все находившиеся в зоне поражения дельфины пострадали от гидролокаторов или сонаров. Когда дельфин теряет возможность эхолокации, он становится фактически слепым: не может ни видеть, ни слышать. А самое главное – не может найти себе корм. А они, например афалины, должны есть каждый день 25-30 кг рыбы.

Естественно, ежедневная нехватка рыбы, иммунная система падает, и в результате ее падения все находящиеся в его теле вирусы и бактерии начинают просыпаться и атаковать. Животное начинает болеть специфическими болезнями, среди них и Morbillivirus (морбиливирусы).

– В каких еще странах находили мертвых дельфинов?

– Есть такие случаи и в других странах Черноморского побережья. В Болгарии, Румынии, Турции, России. Мы искали через знакомых, экспертов и публикации. И подтвердилось, что каждая страна находит на побережье больше дельфинов по сравнению с другими годами.

Более того, турецкие и румынские ученые подтвердили, что основная часть дельфинов – с пораженными внутренними органами слуха. То есть действием гидролокаторов Россия, напавшая на нас, поразила также огромное количество дельфинов, которые потом выбросились. Их находят и на берегу временно оккупированного Крыма, возле Сочи. Россияне утверждают, что это инфекция.

Мы же настаиваем (и опровергаем их данные), что инфекция проявляется активно, когда дельфины ослаблены. А ослаблены они вследствие этих гидролокаторов.

РФ устроила экоцид: эколог Русев о ситуации в Черном море и тысячах погибших дельфинов / 8 фотографий

– Есть ли данные, сколько погибло дельфинов?

– Мы стали считать, сколько погибло дельфинов на побережье Черного моря, а затем учли информацию Национального агентства океанографии и гидрометеорологии США, свидетельствующую о том, что море или океан выбрасывает на берег только 5% погибших животных. То есть, если погибла тысяча животных, то на побережье выбросит всего 50.

Проводя расчеты, мы с точки зрения науки вышли на цифру — не менее 5 тыс. дельфинов. Я же говорю откровенно, что погибли десятки тысяч дельфинов от влияния рашистских сонаров, которые они используют на подводных лодках и надводных кораблях.

Кроме того, были еще мощные взрывы бомб возле Змеиного и в других частях акватории, когда бомбили корабли. Это все приводило к тому, что мирно живущие в Черном море дельфины испытывали такое антропогенное влияние, которого не испытывали никогда. Они сталкивались с очень динамичным влиянием.

Когда бомба попадает в воду, это животное моментально всплывает, а если оно это делает не подготовившись, то появляется кессонная болезнь или декомпрессия. Азот, находящийся в крови, формирует специальные пузыри и закупоривает капилляры, в результате чего дельфины погибали.

Также животные, которые могли ориентироваться в пространстве, натыкались на мины. Таким образом развязанная Россией война не только убивает людей и уничтожает нашу землю, но и губит самых умных существ Черного моря. А их у нас, кстати, в последнее время очень мало.

В течение прошлого века их было около двух миллионов, а сейчас – 250 тыс., и с каждым годом все меньше.

– Как можно спасти популяцию дельфинов, учитывая, что военные действия все еще продолжаются?

– Дельфины – это живые существа, находящиеся на вершине экологической пирамиды морской экосистемы. Она очень тонко устроена: в ней есть сотни видов рыб, водоросли и другие гидробионты. Все связаны между собой. Если не будет дельфинов, то не будет регулировки численности других животных, и экосистема будет разбалансирована.

Снижение численности дельфинов приводит к ухудшению здоровья Черного моря. А нет живой системы в море – нет интереса у людей к нему, и оно не будет никому нужно. Поэтому наш парк предлагал Министерству экологии Украины и будет предлагать парламенту и президенту создать большую морскую резервацию, но уже после войны.

Нужен такой заповедник размером 5 тыс. километров в районе Змеиного с офисом на острове, чтобы мы могли гарантированно охранять дельфинов. Поскольку дельфины размножаются очень редко, то на фоне стресса во время войны это будет еще реже. Чтобы восстановить популяцию этих животных, потребуются десятки лет.

И создание морского заповедника поможет восстановить численность дельфинов хотя бы до тех цифр, которые были до полномасштабного вторжения.