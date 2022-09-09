В Черном море массово гибнут дельфины – в чем причина

С начала войны по предварительным данным погибли около 5 тыс. дельфинов. Черное море выбрасывает на пляжи десятки тел мертвых дельфинов: афалинов, белобочек и азовок. Причиной этому, уверены ученые, стало использование рашистами военных сонаров, буквально делающих дельфинов слепыми.

Кроме того, дельфины – социальные животные, и на их психологическое состояние, как и на людей, оказывают существенное влияние взрывы.

— Очень повлияло то, что резко перестали к ним приходить. То есть стало мало общения с людьми и очень много непонятных громких звуков, вибраций, и им было очень страшно. И они тоже чувствовали и видели, что мы тоже очень переживаем, – говорит Ева Леонтьева, тренер дельфинов.

Массово гибнут дельфины и в других странах Черноморского бассейна – Румынии, Турции, Болгарии. По информации Национального агентства океанографии и гидрометеологии США, 95% тел животных остаются в воде.

— [Если] умерла тысяча животных в океане или море, то на берег выйдет всего 50. Делая расчеты, мы вышли на цифру, которая минимальна с точки зрения науки, это 5 тысяч дельфинов, – делится подсчетами Иван Русев, председатель научно-исследовательского отдела Национального природного парка Тузловские лиманы.

Так что погибших животных, уверяет ученый, может быть гораздо больше. В настоящее время в Черном море 250 тыс. дельфинов. И учитывая, что дельфины дают потомство раз в 2-3 года, восстановить их популяцию можно будет только после войны. Ученые предлагают создать морской заповедник у острова Змеиный, где животные смогут размножаться.

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