Вересень, 13 в 12:46

З початку повномасштабної війни на узбережжях Чорноморської акваторії дедалі частіше можна знайти тіла загиблих дельфінів. За попередніми даними, загинули близько 5 тис. морських тварин. Та реальні цифри можуть досягати десятків тисяч. Причиною цьому, впевнені науковці, стало використання рашистами військових сонарів, які буквально роблять дельфінів сліпими.

Одним із перших в Україні про масову загибель цих надзвичайних морських тварин почав говорити голова науково-дослідницького відділу Національного природного парку Тузловські лимани, еколог Іван Русєв.

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Зараз дивляться

– Це велика трагедія для Чорного моря та для дельфінів. Так, ми всі знаємо, що в Україні гинуть люди, але ми маємо пам’ятати, що природа, яка нас годує та оточує, теж страждає. І тут я хочу розповісти про Чорне море. Про дельфінів, які сильно страждають від воєнних дій після віроломного вторгнення Росії на територію України.

Наш Національний природний парк, який розташований у прибережній зоні Чорного моря між Дунаєм та Дністром, має 44 кілометри морської акваторії. Ми ведемо постійний моніторинг біологічної різноманітності.

До війни ми проводили такі спостереження та знаходили мертвих дельфінів на узбережжі. І треба сказати, що їх було дуже мало. Наприклад, на цій усій території в 44 кілометри ми знаходили за рік до трьох дельфінів. Але цьогоріч, коли почалася війна, лише на маленькій ділянці, де нам можна вийти, оскільки інша територія недоступна через воєнні дії, ми знайшли 32 загиблих дельфінів. Це 5% від усієї прибережної території.

Ми, звісно, обстежили їх та виявили, що тіла нетипові, якщо порівнювати з тими, які ми знаходили раніше, – зі слідами сіток або відрізаними плавцями. Це свідчило про те, що дельфіни були у рибальських чи браконьєрських сітках. До війни у північно-західній частині Чорного моря було близько трьох тисяч кілометрів сіток. Зараз ми знаходимо тіла дельфінів фізично зовні цілих. Це свідчить, що діє інший антропогенний чинник, зокрема – війна.

– Із чим пов’язана масова загибель дельфінів?

– Ми знаємо з різних джерел, що від військових навчань у Світовому океані найбільше страждають кити та дельфіни. Їх викидає на берег. З початку повномасштабного вторгнення в нашій акваторії, в північно-західній частині Чорного моря, побувало багато підводних човнів – субмарин, надводних кораблів, зокрема найбільший – Москва, який вже пішов на дно. Вони активно пересувалися і вночі підходили навіть на відстань 100 метрів до нашого Нацпарку: випускали свої дрони і обстежували територію. А також постійно пускали свої сонари і гідролокатори, що допомагали їм орієнтуватися і шукати ворога.

Ці пристрої – сонари дуже потужні та вкрай негативно впливають на можливості дельфінів орієнтуватися в просторі. Їх використання призводить до акустичної травми цих тварин: вражається внутрішнє вухо, за допомогою якого дельфін пристосований давати ехолокацію, шукати собі в природі їжу, уникати перешкод.

У цьому випадку практично всі дельфіни, які перебували в зоні ураження, постраждали через гідролокатори або сонари. Коли дельфін втрачає можливість ехолокації, він стає фактично сліпим: не може ні бачити, ні чути. А найголовніше – не може знайти собі харч. А вони, наприклад афаліни, мають їсти щодня 25-30 кілограмів риби.

Природно, щоденна нестача риби, імунна система падає, і в результаті її падіння всі віруси та бактерії, які є в його тілі, починають прокидатися й атакувати. Тварина починає хворіти на специфічні хвороби, серед них і Morbillivirus (морбілівіруси).

– У яких ще країнах знаходили мертвих дельфінів?

– Є такі випадки і в інших країнах Чорноморського узбережжя. У Болгарії, Румунії, Туреччині, Росії. Ми шукали через знайомих, експертів та публікації. І підтвердилося, що справді кожна країна знаходить на узбережжі більше дельфінів, якщо порівнювати з іншими роками.

Ба більше, турецькі та румунські вчені підтвердили, що основна частина дельфінів – із ураженими внутрішніми органами слуху. Тобто дією гідролокаторів Росія, яка напала на нас, уразила також надзвичайно багато дельфінів, які потім викинулися. Їх знаходять і на березі тимчасово окупованого Криму, біля Сочі. Росіяни стверджують, що це інфекція.

Ми ж наполягаємо (і спростовуємо їхні дані), що інфекція проявляється активно, коли дельфіни ослаблені. А ослаблені вони внаслідок цих гідролокаторів.

РФ влаштувала екоцид: еколог Русєв про ситуацію в Чорному морі та тисячі загиблих дельфінів / 8 фотографий

– Чи є дані, скільки загинуло дельфінів?

– Ми почали рахувати, скільки загинуло дельфінів на узбережжі Чорного моря, а потім врахували інформацію Національного агентства океанографії та гідрометеорології США, яка свідчить про те, що море або океан викидає на берег лише 5% загиблих тварин. Тобто якщо загинула тисяча тварин, то на узбережжя викине лише 50.

Проводячи розрахунки, ми з точки зору науки вийшли на цифру – щонайменше 5 тис. дельфінів. Я ж кажу відверто, що загинули десятки тисяч дельфінів від впливу рашистських сонарів, які ті використовують на підводних човнах і надводних кораблях.

Крім того, були ще потужні вибухи бомб біля Зміїного і в інших частинах акваторії, коли бомбардували кораблі. Все це призводило до того, що чорноморські дельфіни зазнавали такого антропогенного впливу, якого не зазнавали ніколи. Вони стикалися з дуже динамічним впливом.

Коли бомба потрапляє в воду, ця тварина моментально спливає, а якщо вона робить це не підготувавшись, то з’являється кесонна хвороба або декомпресія. Азот у крові формує спеціальні бульбашки і закупорює капіляри, внаслідок чого дельфіни гинули.

Також тварини, які могли орієнтуватися в просторі, натикалися на міни. Таким чином розв’язана Росією війна не тільки вбиває людей і знищує нашу землю, а й губить найрозумніших істот Чорного моря. А їх у нас, до речі, останнім часом дуже мало.

Протягом минулого століття їх було близько двох мільйонів, а зараз – 250 тис., і з кожним роком дедалі менше.

– Як можна врятувати популяцію дельфінів, враховуючи те, що бойові дії все ще тривають?

– Дельфіни – це живі істоти, що перебувають на вершині екологічної піраміди морської екосистеми. Вона дуже тонко влаштована – охоплює сотні видів риб, водорості та інші гідробіонти. Усі пов’язані між собою. Якщо не буде дельфінів, то не буде регулювання чисельності інших тварин, і екосистема буде розбалансована.

Зниження популяції дельфінів призводить до зниження здоров’я Чорного моря. А немає живої системи в морі – немає інтересу у людей до нього, воно нікому не буде потрібним. Саме тому наш парк і пропонував Міністерству екології України та пропонуватиме парламенту та президентові створити велику морську резервацію, але після війни.

Потрібен заповідник розміром 5 тис. кілометрів у районі Зміїного, з офісом на острові, щоб ми могли гарантовано охороняти дельфінів. А оскільки дельфіни розмножуються дуже рідко, то на тлі стресу під час війни це буде ще рідше. Щоб відновити популяцію цих тварин, потрібні десятки років.

І створення морського заповідника допоможе відновити чисельність дельфінів хоча б до тих цифр, які були до повномасштабного вторгнення.