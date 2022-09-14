Сентябрь, 14 в 17:51

Служба безопасности Украины разоблачила шесть коллаборационистов на временно оккупированной территории Херсонской области, которые вступили в созданное оккупантами “ГУ МВД РФ в Херсонской области”.

Как сообщают в пресс-центре украинской спецслужбы, псевдообразование выполняло задачи Кремля по подавлению сопротивления и запугиванию жителей временно оккупированных районов.

Попытки подавления украинского сопротивления происходили, в частности, с использованием массовых репрессий, преследований и незаконных задержаний граждан.

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— К пострадавшим применяют психологическое давление, насилие и угрозы физической расправы. Задокументированы факты похищения и пыток людей, — сообщили в Службе безопасности.

СБУ сообщили о подозрении в коллаборационистской деятельности следующим “должностным лицам” оккупационного органа:

Фролов Е.Л. — начальник отдела по борьбе с организованной преступностью;

Яременко А.А. — заместитель начальника тренингового центра;

Чернушенко В.В. — начальник отдела профессиональной подготовки управления кадрового обеспечения;

Приходько В.А. — заместитель начальника отдела профессиональной подготовки управления кадрового обеспечения;

Трепетин В.В. — старший оперуполномоченный отдела раскрытия преступлений против личности;

Мазилкин М.Р. — оперуполномоченный отдела по розыску преступников и без вести пропавших лиц.

СБУ утверждают, что собрали все установочные данные на каждого коллаборанта, задокументировали преступную деятельность и установили места их пребывания и маршруты перемещения. Сейчас продолжаются комплексные мероприятия для привлечения каждого из них к ответственности за преступления против Украины.

Украинские спецслужбы в очередной раз подчеркнули неотвратимость наказания за сотрудничество с оккупантами.

Накануне СБУ собрали доказательства добровольного сотрудничества с врагом еще трех коллаборационистов, которые насаждали оккупационный режим на Луганщине.