Катували та викрадали людей: СБУ викрила ще шістьох колаборантів на Херсонщині
Служба безпеки України викрила шість колаборантів на тимчасово окупованій території Херсонської області, які вступили до створеного окупантами “ГУ МВС РФ у Херсонській області”.
Як повідомляють у пресцентрі української спецслужби, псевдоутворення виконувало завдання Кремля з придушення опору та залякування мешканців тимчасово окупованих районів.
Спроби придушення українського опору відбувалось, зокрема, через масові репресії, переслідування і незаконні затримання громадян.
– До потерпілих застосовують психологічний тиск, насильство та погрози фізичної розправи. Задокументовано факти викрадення і катування людей, – повідомили у Службі безпеки.
СБУ повідомили про підозру у колабораційній діяльності наступним “посадовцям” окупаційного органу:
- Фролов Є.Л. – начальник відділу боротьби з організованою злочинністю;
- Яременко А.О. – заступник начальника тренінгового центру;
- Чернушенко В.В. – начальник відділу професійної підготовки управління кадрового забезпечення;
- Приходько В.А. – заступник начальника відділу професійної підготовки управління кадрового забезпечення;
- Трепетін В.В. – старший оперуповноважений відділу розкриття злочинів проти особи;
- Мазилкін М.Р. – оперуповноважений відділу з розшуку злочинців та безвісти зниклих осіб.
СБУ стверджують, що зібрали всі установчі дані на кожного колаборанта, задокументували злочинну діяльність і встановили місця їх перебування та маршрути переміщення. Наразі тривають комплексні заходи для притягнення кожного з них до відповідальності за злочини проти України.
Українські спецслужби вкотре наголосили на невідворотності покарання за співпрацю з окупантами.
Напередодні СБУ зібрали докази добровільної співпраці з ворогом ще трьох колаборантів, які насаджували окупаційний режим на Луганщині.