Вересень, 14 в 17:51

Служба безпеки України викрила шість колаборантів на тимчасово окупованій території Херсонської області, які вступили до створеного окупантами “ГУ МВС РФ у Херсонській області”.

Як повідомляють у пресцентрі української спецслужби, псевдоутворення виконувало завдання Кремля з придушення опору та залякування мешканців тимчасово окупованих районів.

Спроби придушення українського опору відбувалось, зокрема, через масові репресії, переслідування і незаконні затримання громадян.

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– До потерпілих застосовують психологічний тиск, насильство та погрози фізичної розправи. Задокументовано факти викрадення і катування людей, – повідомили у Службі безпеки.

СБУ повідомили про підозру у колабораційній діяльності наступним “посадовцям” окупаційного органу:

Фролов Є.Л. – начальник відділу боротьби з організованою злочинністю;

Яременко А.О. – заступник начальника тренінгового центру;

Чернушенко В.В. – начальник відділу професійної підготовки управління кадрового забезпечення;

Приходько В.А. – заступник начальника відділу професійної підготовки управління кадрового забезпечення;

Трепетін В.В. – старший оперуповноважений відділу розкриття злочинів проти особи;

Мазилкін М.Р. – оперуповноважений відділу з розшуку злочинців та безвісти зниклих осіб.

СБУ стверджують, що зібрали всі установчі дані на кожного колаборанта, задокументували злочинну діяльність і встановили місця їх перебування та маршрути переміщення. Наразі тривають комплексні заходи для притягнення кожного з них до відповідальності за злочини проти України.

Українські спецслужби вкотре наголосили на невідворотності покарання за співпрацю з окупантами.

Напередодні СБУ зібрали докази добровільної співпраці з ворогом ще трьох колаборантів, які насаджували окупаційний режим на Луганщині.