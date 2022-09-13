Сентябрь, 13 в 17:56

В Украине собрали доказательства добровольного сотрудничества с врагом еще трех коллаборантов, насаждавших оккупационный режим в Луганской области.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

С началом полномасштабного вторжения РФ руководить оккупационной администрацией назначен бывший депутат от Партии регионов, председатель Старобельской райгосадминистрации до 2014 года.

Сейчас смотрят

К деятельности псевдооргана власти он привлек своих коллег. На должность “и.о. заместителя главы администрации Старобельского района ЛНР” – мэра Старобельска в 2010-2015 годах, на должность “советника председателя” – бывшего заместителя по каденции в РГА.

На этих должностях подозреваемые распространяют пророссийские лозунги в поддержку оккупантов и государства-агрессора. Они принимают участие в совещаниях под председательством “правительства” так называемой “ЛНР”, проводят собрание по налаживанию работы псевдоорганов власти и т.д.

При процессуальных органах прокуратуры Луганщины организованной группе должностных лиц – “гауляйтеров” оккупационной “администрации Старобельского района ЛНР” сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1, ч. 3 ст. 28, ч. 6 ст. 11- УК Украины).

В настоящее время предателей объявили в розыск. В ходе досудебного расследования суд наложил арест на имущество подозреваемых – жилые дома, квартиры, транспортные средства, земельные участки. Им грозит до 12 лет тюрьмы.