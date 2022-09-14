Россияне поняли, что не победят: выводы по контрнаступлению ВСУ

Сентябрь, 14 в 9:17

Чрезвычайно успешные действия Вооруженных сил Украины за последнюю неделю, в частности, разгром российских подразделений в Харьковской области, имеют огромное стратегическое и без преувеличения историческое значение.

Они существенно изменили способность россиян к дальнейшему удержанию захваченных территорий. Об этом говорится в материале Андрея Загороднюка – экс-министра обороны Украины и главы правления Центра оборонных стратегий.

Он объяснил, что будут новые поражения, новые плохие новости, которые нужно будет придумывать, как объяснить. Поэтому можно ожидать новых призывов наказать преступную халатность офицеров из уст российских блогеров и пропагандистов.

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Ведь понадобятся новые жертвы, на которых будут списывать неудачи.

— Что будет делать офицер армии РФ, понимая, что следующим крайним может стать он. Он будет избегать ответственности, продвигая процесс принятия решений как можно выше себя по организационной структуре. Российскому офицеру лучше потерять подразделение и позиции, если это является следствием исполнения ошибочного решения, чем спорить с таким решением. Взять ответственность на себя вопреки позиции руководства – показать руководству, что оно некомпетентно, а в случае неудачи – получить гарантированные последствия, — объяснил Загороднюк.

Однако экс-министр обороны добавил, что оба сценария противопоказаны развитию советской военной карьеры. Потому какая-либо инициатива снизу в армии РФ невозможна. И это ее главное фундаментальное отличие от армии Украины и главная причина будущего поражения россиян.

Загороднюк подчеркнул, что украинская армия не проводит какую-либо “СВО” с непонятными политическими, стратегическими и даже оперативными целями. Мы сражаемся за существование страны и семей, у нас так или иначе воюет вся страна. У нас идет тотальная война против экзистенциального врага.

Тем временем россияне понимают, что скорая победоносная война осталась в их мечтах, она уже не произошла и не произойдет.

Они видят, что на смену погибшим военным приходят необученные и немотивированные солдаты, быстро понимающие отличие реальности от картинки на ТВ, которая их привлекла в ряды агрессора.

Они понимают, что победы не будет, ведь у них нет сил идти на Киев или другие регионы Украины.

По словам Загороднюка, уже сегодня, по данным разведки, в армии РФ проводят чистки и наказания за провал в Харькове, сменяют руководителей разных уровней. Уже сегодня российские офицеры ищут спасения от проигрывающей репрессивной машины российской армии.

Поэтому их главная цель – пересидеть и безопасно вернуться домой. С таким подходом подавляющее число командиров войско гарантированно проигрывает.

Фото: ГУР