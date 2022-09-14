Росіяни зрозуміли, що не переможуть: висновки з контрнаступу ЗСУ

Вересень, 14 в 9:17

Надзвичайно успішні дії Збройних сил України за останній тиждень, зокрема розгром російських підрозділів у Харківській області, мають величезне стратегічне та без перебільшення історичне значення.

Вони суттєво змінили здатність росіян до подальшого утримання захоплених територій. Про це йдеться у матеріалі Андрія Загороднюка – ексміністра оборони України та голови правління Центру оборонних стратегій.

Він пояснив, що будуть нові поразки і нові погані новини, які треба буде вигадувати, як пояснити. Тому можна очікувати нових закликів покарати злочинну недбалість офіцерів із вуст російських блогерів та пропагандистів.

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Адже потрібні будуть нові жертви, на яких будуть списувати невдачі.

– Що робитиме офіцер армії РФ, коли розумітиме, що наступним крайнім може стати він. Він буде уникати відповідальності, просуваючи процес прийняття рішень якомога вище від себе по організаційній структурі. Російському офіцеру краще втратити підрозділ та позиції, якщо це є наслідком виконання помилкового рішення, ніж сперечатися з таким рішенням. Взяти відповідальність на себе всупереч позиції керівництва – це показати керівництву, що воно некомпетентне, а у випадку невдачі – отримати гарантовані наслідки, – пояснив Загороднюк.

Однак ексміністр оборони додав, що обидва сценарії протипоказані розвитку радянської військової кар’єри. Тому будь-яка ініціатива знизу в армії РФ неможлива. І це є її головною фундаментальною відмінністю від армії України та головною причиною майбутньої поразки росіян.

Загороднюк наголосив, що українська армія не проводить якусь “СВО” з незрозумілими політичними, стратегічними й навіть оперативними цілями. Ми воюємо за існування країни та сімей, у нас так чи інакше воює вся країна. У нас іде тотальна війна проти екзистенційного ворога.

Тим часом росіяни розуміють, що швидка переможна війна залишилася в їхніх мріях, її вже не сталося і не станеться.

Вони бачать, що на зміну загиблим військовим приходять ненавчені та невмотивовані солдати, які швидко розуміють відмінність реальності від картинки на ТБ, яка їх залучила до лав агресора.

Вони розуміють що перемоги не буде, адже у них немає сил іти на Київ чи інші регіони України.

За словами Загароднюка, вже сьогодні, за даними розвідки, в армії РФ проводять чистки та покарання за провал у Харкові, змінюють керівників різних рівнів. Вже сьогодні російські офіцери шукають порятунку від репресивної машини російської армії, що програє.

Тому їхня головна ціль – пересидіти та безпечно повернутися додому. З таким підходом переважної кількості командирів військо гарантовано програє.

Фото: ГУР