Статуя Екатерины II в Одессе не имеет исторической ценности — Братчук

Сентябрь, 14 в 15:40

Представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявил, что статуя российской императрицы Екатерины II в Одессе не имеет исторической ценности.

Об этом он сказал на брифинге, отвечая на вопрос о судьбе монумента “Основателям Одессы”, который дважды за последнюю неделю облили красной краской.

Как отметил Братчук, полиция составила соответствующие протоколы на лиц, которые разрисовали монумент.

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— Фигура Екатерины не имеет статуса памятника, в отличие от фигур, являющихся основателями Одессы (размещены у статуи Екатерины, – Ред.). Они были в музее и в музее могут размещаться. Дело за городской властью, и ничего сложного в том, чтобы снять этот вопрос (демонтаж монумента, – Ред.) с повестки дня нет. Городские власти будут проводить общественные слушания, посмотрим, чем они закончатся, — сказал Братчук.

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Фото: culturemeter.od.ua