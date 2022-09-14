Статуя Катерини ІІ в Одесі не має історичної цінності – Братчук

Вересень, 14 в 15:40

Речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук заявив, що статуя російської імператриці Катерини ІІ в Одесі не має історичної цінності.

Про це він сказав на брифінгу, відповідаючи на запитання про долю монумента “Засновникам Одеси”, який двічі за останній тиждень облили червоною фарбою.

Як зазначив Братчук, поліція склала відповідні протоколи на осіб, які розписали монумент.

Зараз дивляться

– Фігура Катерини не має статусу пам’ятника, на відміну від фігур, які є засновниками Одеси (розміщені біля статуї Катерини, – Ред.). Вони були в музеї і в музеї можуть розміщуватись. Справа за міською владою, і нічого складного в тому, щоб зняти це питання (демонтаж монумента, – Ред.) з порядку денного, немає. Міська влада буде проводити громадські слухання, подивимось, чим вони закінчаться, – сказав Братчук.

Фото: culturemeter.od.ua