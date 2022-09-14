Три фактора могут привести к распаду РФ – Бен Ходжес

Сентябрь, 14 в 15:52

Становится все очевиднее, что Украина побеждает в войне, развязанной Российской Федерацией, в то время как Кремль столкнулся в историческим кризисом доверия. Это и совокупность нескольких других факторов может привести к тому, что РФ, в конечном счете, распадется.

Об этом в своей колонке для The Telegraph пишет генерал-лейтенант (в отставке), бывший командующий армией США в Европе и старший советник Human Rights First Бен Ходжес.

– На самом деле, теперь я считаю реальной возможность того, что выявленные слабости Владимира Путина настолько серьезны, что мы можем быть свидетелями начала конца не только его режима, но и самой Российской Федерации, – утверждает Ходжес.

Он отметил, что Россия сегодня – огромная империя, включающая более 120 этнических групп, и она находится в неустойчивом положении.

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– Как в знаменитой цитате Хемингуэя, ее крах может быть поначалу постепенным, но довольно быстро превратится во внезапное, насильственное и неконтролируемое событие, – заявил генерал.

По его словам, если мир не подготовится к этой возможности так же, как не смог подготовиться к распаду СССР, это может внести “огромную нестабильность в геополитику”.

Бен Ходжес подчеркнул, что видит как минимум три фактора, которые могут привести к распаду РФ.

– Во-первых, это подрыв внутреннего доверия к российской армии, которое традиционно было основой легитимности Кремля. Его унижение в Украине почти завершено, а гордый Черноморский флот все еще прячется за Крымом, слишком напуганный, чтобы действовать против страны, у которой даже нет флота, – пишет экс-командующий армией США.

Он уточнил, что российские мужчины, однажды соблазненные армейскими предложениями о зарплате, массово избегают вербовки, зная, какую судьбу уготовило им поле боя.

– Это усугубило непропорциональную вербовку этнических меньшинств из Чечни и других народов на окраинах Федерации – групп, которые легче всего использовать в качестве пушечного мяса, – что вызвало недовольство, которое нелегко забыть, – подчеркнул Ходжес.

Генерал предположил, что если некоторые воинствующие чеченцы решат развязать новую войну за независимость, Путину негде будет взять военные ресурсы, чтобы вести ее теперь, когда он так много потерял в Украине.

Кроме того глава Кремля, по мнению Ходжеса, понимает, что если чеченцы быстро и решительно выиграют такую ​​войну, это может спровоцировать волну подобных мятежей по всей РФ.

– Во-вторых, ущерб, нанесенный российской экономике, был слишком разрушительным, чтобы выдержать население в 144 миллиона человек. Потеря энергетических рынков, компенсировавшая отсутствие в стране современных производств, необратима, – сообщил он.

Бен Ходжес отметил, что Европейские правительства больше не будут полагаться на Северный поток-1, увидев, как легко его можно отключить, и уже делают долгосрочные инвестиции в внутреннее энергоснабжение.

– Россия также делала ставку на экспорт вооружений, но какая страна теперь будет заинтересована в покупке ее техники или оружия? Такой экономический кризис может длиться месяцами в неуместной надежде на то, что бизнес однажды вернется, но даже в России колодец стоицизма имеет свои пределы, – рассказал генерал.

Это, по его словам, подводит нас к третьему фактору – малонаселенности России. Так, несмотря на то, что территория РФ в 70 раз превышает площадь Соединенного Королевства, ее население всего вдвое больше, что затрудняет достижение гражданской солидарности и в лучшие времена.

Тем более это сложно теперь, когда метрополия находится в слабом положении – любое чувство национальной идентичности может быстро уменьшиться.

– Западные санкции заставят московские элиты идти на трудные экономические компромиссы. Они неизбежно выручат средний класс в столице, который представляет более непосредственную угрозу для чиновников, в ущерб меньшинствам в составляющих нациях, – предположил генерал.

Он отметил, что с этой точки зрения шокирует то, как мало дискуссий было о потенциальном конце Российской Федерации, и призвал всех задавать трудные вопросы, ведь иначе они сами возникнут из ниоткуда.

Среди таких вопросов – как будет происходить распад страны со значительными запасами ядерного оружия и несколькими центрами силы? Кто извлечет ядерное оружие? Как избежать утечки оружия и боевиков в страны Балтии? Является ли крупный внутренний конфликт неизбежным или крах можно ограничить политическим контекстом?