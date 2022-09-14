Три фактори можуть призвести до розпаду РФ – Бен Годжес

Вересень, 14 в 15:52

Стає все очевиднішим, що Україна перемагає у війні, розв’язаній Російською Федерацією, тоді як Кремль зіткнувся з історичною кризою довіри. Це і сукупність кількох інших чинників може призвести до того, що РФ, зрештою, розпадеться.

Про це у своїй колонці для The Telegraph пише генерал-лейтенант (у відставці), колишній командувач армії США в Європі та старший радник Human Rights First Бен Годжес.

– Насправді тепер я вважаю реальною можливість того, що виявлені слабкості Володимира Путіна настільки серйозні, що ми можемо бути свідками початку кінця не лише його режиму, а й самої Російської Федерації, – стверджує Годжес.

Він зазначив, що Росія сьогодні – величезна імперія, що включає понад 120 етнічних груп, і вона перебуває у нестійкому становищі.

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– Як у знаменитій цитаті Хемінгуея, її крах може бути спочатку поступовим, але досить швидко перетвориться на раптову, насильницьку та неконтрольовану подію, – заявив генерал.

За його словами, якщо світ не підготується до цієї можливості так само, як не зміг підготуватися до розпаду СРСР, це може зробити “величезну нестабільність у геополітиці”.

Бен Годжес наголосив, що бачить як мінімум три фактори, які можуть призвести до розпаду РФ.

– По-перше, це підрив внутрішньої довіри до російської армії, яка традиційно була основою легітимності Кремля. Його приниження в Україні майже завершене, а гордий Чорноморський флот все ще ховається за Кримом, надто наляканий, щоб діяти проти країни, яка навіть не має флоту, – пише екс-командувач армією США.

Він уточнив, що російські чоловіки, які колись спокушені армійськими пропозиціями про зарплату, масово уникають вербування, знаючи, яку долю приготувало їм поле бою.

– Це посилило непропорційне вербування етнічних меншин із Чечні та інших народів на околицях Федерації – груп, які найлегше використовувати як гарматне м’ясо, – що викликало невдоволення, яке нелегко забути, – наголосив Годжес.

Генерал припустив, що якщо деякі войовничі чеченці вирішать розв’язати нову війну за незалежність, Путіну не буде де взяти військові ресурси, щоб вести її тепер, коли він так багато втратив в Україні.

Крім того, глава Кремля, на думку Годжеса, розуміє, що якщо чеченці швидко і рішуче виграють таку війну, це може спровокувати хвилю подібних заколотів по всій РФ.

– По-друге, збитки, завдані російській економіці, були надто руйнівними, щоб витримати населення у 144 мільйони людей. Втрата енергетичних ринків, що компенсувала відсутність у країні сучасних виробництв, незворотня, – повідомив він.

Бен Годжес зазначив, що Європейські уряди більше не покладатимуться на Північний потік-1, побачивши, як легко його можна відключити, і вже роблять довгострокові інвестиції у внутрішнє енергопостачання.

– Росія також робила ставку на експорт озброєнь, але яка країна тепер буде зацікавлена ​​у покупці її техніки чи зброї? Така економічна криза може тривати місяцями в недоречній надії на те, що бізнес якось повернеться, але навіть у Росії колодязь стоїцизму має свої межі, – розповів генерал.

Це, за його словами, підводить нас до третього чинника – малонаселеності Росії. Так, незважаючи на те, що територія РФ у 70 разів перевищує площу Сполученого Королівства, її населення всього вдвічі більше, що ускладнює досягнення громадянської солідарності і в кращі часи.

Тим більше це складно тепер, коли метрополія перебуває в слабкому становищі – будь-яке почуття національної ідентичності може швидко зменшитися.

– Західні санкції змусять московські еліти йти на важкі економічні компроміси. Вони неминуче виручать середній клас у столиці, який становить безпосередню загрозу для чиновників, на шкоду меншин у складових націях, – припустив генерал.

Він зазначив, що з цього погляду шокує те, як мало дискусій було про потенційний кінець Російської Федерації, і закликав усіх ставити важкі питання, адже інакше вони самі виникнуть нізвідки.

Серед таких питань – як відбуватиметься розпад країни зі значними запасами ядерної зброї та кількома центрами сили? Хто витягне ядерну зброю? Як уникнути витоку зброї та бойовиків до країн Балтії? Чи великий внутрішній конфлікт є неминучим чи крах можна обмежити політичним контекстом?