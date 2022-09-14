Украина не делала Газпром монополистом, поэтому не имеет отношения к холоду в Европе — Данилов

Сентябрь, 14 в 13:00

Украина не делала Газпром монополистом, поэтому не имеет никакого отношения к дефициту газа в Европе.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Он подчеркнул, что президент РФ Путин ничем не отличается от Гитлера, поскольку хочет уничтожить украинцев.

— Мир наконец-то должен понять, что Путин ничем не отличается от Гитлера. Гитлер был одержим уничтожением евреев, а Путин хочет уничтожить украинцев. Популисты в Европе скажут, что холодно, потому что идет война, но какое отношение к этому имеет Украина? Мы не делали Газпром монополистом, — написал он.

Світ нарешті має зрозуміти, що путін нічим не відрізняється від Гітлера. Гітлер був одержимий знищенням євреїв, а путін хоче знищити українців. Сейчас смотрят Популісти в Європі скажуть, що холодно, тому що йде війна,але яке відношення до цього має Україна? Ми не робили «Газпром» монополістом. — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) September 14, 2022

Ранее Данилов рассказал, на какой цели остановятся Вооруженные силы Украины. По его словам, окончание войны возможно только после освобождения всех украинских территорий.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 203-и сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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