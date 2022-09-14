Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Украина не делала Газпром монополистом, поэтому не имеет отношения к холоду в Европе — Данилов

Валентина Чорна, редактор ленты
Украина не делала Газпром монополистом, поэтому не имеет отношения к холоду в Европе — Данилов
Фото: Depositphotos

Украина не делала Газпром монополистом, поэтому не имеет никакого отношения к дефициту газа в Европе.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Он подчеркнул, что президент РФ Путин ничем не отличается от Гитлера, поскольку хочет уничтожить украинцев.

— Мир наконец-то должен понять, что Путин ничем не отличается от Гитлера. Гитлер был одержим уничтожением евреев, а Путин хочет уничтожить украинцев. Популисты в Европе скажут, что холодно, потому что идет война, но какое отношение к этому имеет Украина? Мы не делали Газпром монополистом, — написал он.

Ранее Данилов рассказал, на какой цели остановятся Вооруженные силы Украины. По его словам, окончание войны возможно только после освобождения всех украинских территорий.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 203-и сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Читайте
В РФ уже запущены процессы, которые завершатся ее распадом – Данилов

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка