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Україна не робила Газпром монополістом, тому не має жодного стосунку до дефіциту газу в Європі.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов. Він наголосив на тому, що президент РФ Путін нічим не відрізняється від Гітлера, оскільки хоче знищити українців.

– Світ нарешті має зрозуміти, що Путін нічим не відрізняється від Гітлера. Гітлер був одержимий знищенням євреїв, а Путін хоче знищити українців. Популісти в Європі скажуть, що холодно, тому що йде війна, але яке відношення до цього має Україна? Ми не робили Газпром монополістом, – написав він.

Світ нарешті має зрозуміти, що путін нічим не відрізняється від Гітлера. Гітлер був одержимий знищенням євреїв, а путін хоче знищити українців. Зараз дивляться Популісти в Європі скажуть, що холодно, тому що йде війна,але яке відношення до цього має Україна? Ми не робили «Газпром» монополістом. — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) September 14, 2022

Раніше Данілов розповів, на якій меті зупиняться Збройні сили України. За його словами, закінчення війни можливе лише після звільнення всіх українських територій.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 203-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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