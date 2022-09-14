Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Україна не робила Газпром монополістом, тому не має стосунку до холоду в Європі – Данілов

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Україна не робила Газпром монополістом, тому не має стосунку до холоду в Європі – Данілов
Фото: Depositphotos

Україна не робила Газпром монополістом, тому не має жодного стосунку до дефіциту газу в Європі.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов. Він наголосив на тому, що президент РФ Путін нічим не відрізняється від Гітлера, оскільки хоче знищити українців.

– Світ нарешті має зрозуміти, що Путін нічим не відрізняється від Гітлера. Гітлер був одержимий знищенням євреїв, а Путін хоче знищити українців. Популісти в Європі скажуть, що холодно, тому що йде війна, але яке відношення до цього має Україна? Ми не робили Газпром монополістом, – написав він.

Раніше Данілов розповів, на якій меті зупиняться Збройні сили України. За його словами, закінчення війни можливе лише після звільнення всіх українських територій.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 203-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Читайте
В РФ вже запущені процеси, які завершаться її розпадом – Данілов

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка