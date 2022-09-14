Україна не робила Газпром монополістом, тому не має стосунку до холоду в Європі – Данілов
Україна не робила Газпром монополістом, тому не має жодного стосунку до дефіциту газу в Європі.
Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов. Він наголосив на тому, що президент РФ Путін нічим не відрізняється від Гітлера, оскільки хоче знищити українців.
– Світ нарешті має зрозуміти, що Путін нічим не відрізняється від Гітлера. Гітлер був одержимий знищенням євреїв, а Путін хоче знищити українців. Популісти в Європі скажуть, що холодно, тому що йде війна, але яке відношення до цього має Україна? Ми не робили Газпром монополістом, – написав він.
Світ нарешті має зрозуміти, що путін нічим не відрізняється від Гітлера. Гітлер був одержимий знищенням євреїв, а путін хоче знищити українців.Зараз дивляться
Популісти в Європі скажуть, що холодно, тому що йде війна,але яке відношення до цього має Україна? Ми не робили «Газпром» монополістом.
— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) September 14, 2022
Раніше Данілов розповів, на якій меті зупиняться Збройні сили України. За його словами, закінчення війни можливе лише після звільнення всіх українських територій.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 203-тю добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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